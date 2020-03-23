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Eski başkan corona virüsünden hayatını kaybetmişti! Real'e bir şok daha

Corona virüsü haberleri... Geçtiğimiz günlerde 'in eski başkanlarından , yeni tip corona virüsü salgınına yakalanarak hayatını kaybetmişti. 76 yaşındaki Sanz'ın ardından İspanyol devi şok bir haberle daha sarsıldı. Bir dönem Real Madrid'de başkanlık yapmış 72 yaşındaki 'in de COVİD-19'a yakalandığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Alvarez'in Puerta de 'nde yattığı ifade edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 21:04 ABONE OL
Eski başkan corona virüsünden hayatını kaybetmişti! Real'e bir şok daha

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri de İspanya. On binlerce insanın enfekte olduğu, binlerce insanın ise hayatını kaybettiği İspanya'da, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirenlerde biri de Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz'dı.

İspanyol devi bir şokla daha sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Şubat 2006 - Nisan 2006 arasında Florentino Perez'in istifası sonrası 2 ay başkanlık görevini yürüten Fernando Martin Alvarez'in de corona virüsüne yakalandı.

76 yaşındaki Lorenzo Sanz'ın ölüm haberinin ardından 72 yaşındaki Alvarez'in de yoğun bakıma alınması Madrid cephesini adeta yasa boğdu. Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu ifade ediliyor.

Corona virüsü sebebiyle İspanya'da hayat durma noktasına geldi. La Liga başta olmak üzere tüm ligler ertelenirken, spor müsabakalarının ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Eski başkan corona virüsünden hayatını kaybetmişti! Real'e bir şok daha
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