Eski başkan corona virüsünden hayatını kaybetmişti! Real'e bir şok daha

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsünden en fazla etkilenen ülkelerden biri de İspanya. On binlerce insanın enfekte olduğu, binlerce insanın ise hayatını kaybettiği İspanya'da, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirenlerde biri de Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz'dı.

İspanyol devi bir şokla daha sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Şubat 2006 - Nisan 2006 arasında Florentino Perez'in istifası sonrası 2 ay başkanlık görevini yürüten Fernando Martin Alvarez'in de corona virüsüne yakalandı.

76 yaşındaki Lorenzo Sanz'ın ölüm haberinin ardından 72 yaşındaki Alvarez'in de yoğun bakıma alınması Madrid cephesini adeta yasa boğdu. Alvarez'in Puerta de Hierro Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu ifade ediliyor.

Corona virüsü sebebiyle İspanya'da hayat durma noktasına geldi. La Liga başta olmak üzere tüm ligler ertelenirken, spor müsabakalarının ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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