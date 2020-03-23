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FIFA ve 'nden corona virüsü projesi: ve da var

FIFA ve (WHO), Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgınına dikkat çekmek amacıyla ortak bir proje başlattı. Samuel Eto'o, , Michael Owen, Carles Puyol, Xavi Hernandez gibi isimlerin katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye’den da yer aldı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.3.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 21:47 ABONE OL
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü projesi: Emre Belözoğlu ve Radamel Falcao da var

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden ortak proje! Emre Belözoğlu da yer aldı

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA EMRE BELÖZOĞLU DA YER ALDI

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonunda Türkiye'den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;
Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto'o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia Šašić (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)

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FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nden corona virüsü projesi: Emre Belözoğlu ve Radamel Falcao da var
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