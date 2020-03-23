Tüm dünyayı vuran corona virüsü ülkemizde de etkisini gösteriyor. Fenerbahçe BEKO'da bazı oyuncu ve idarecilerde corona virüsü belirtilerine rastlanmasından sonra bugün de Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın corona virüsü testleri pozitif çıktı. Liglerin ertelendiği Türkiye'de futbolcular da kendilerini karantinaya almış durumda. Karantinada bulunan Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Linnes'in eşinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Norveç'e dönerek ailesinin yanında olmak istediğini dile getiren Elisabeth Haugen şöyle konuştu: "Şu anda Avrupa'da hiçbir ülke güvenli değil. Şu anda gerçekten Norveç'e, evime gitmek istiyorum ama bunun nedeni Norveç'in daha güvenli olması değil. Benim ailem Norveç'te ve onların yanında olup, eğer hasta olurlarsa onlara yardım etmek istiyorum. Ayrıca ülkende haberleri takip etmek daha kolay.

Norveçli olduğumuzdan, ülkemizde olmayı istemek de bizim hakkımız. Eğer hasta olursak bana ve Martin'e ne olacağı konusunda da endişeliyim. Çocuklarımıza kim bakacak böyle bir durumda? Eğer bu işi ciddiye alırsak, herhangi bir ülkenin çok uzun zaman futbol oynayabileceğini düşünmüyorum. Norveç hükümeti, tüm vatandaşlarına yardım ediyor evlerine gelmesi için. Bu yüzden uçuşlar var ama sadece evine dönmek isteyen insanlara uçak var."

"Çocuklarımızla ilgilenmeye çalışıyoruz" diyen Haugen, "Martin her gün düzenli olarak spor yapıyor. Ben de 4-5 kez yapıyorum. Bazen futbol oynuyoruz, bazen kardiyo yapıyoruz. Martin beni motive ediyor ve antrenman hakkında çok şey biliyor. Çocuklarımızla eğlenceli şeyler yapıyoruz birlikte. Odaklandığımız konu, çocuklarımızla olabildiğince iyi ilgilenmek" ifadelerini kullandı.

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