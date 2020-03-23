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Kariyerine 'da devam edecek!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den 'ye kiralanan Moses, ocak ayında Inter'in yolunu tutmuştu. Conte'nin Chelsea döneminde vazgeçilmezi olan Nijeryalı yıldız, yeniden eski hocasının yanına dönmekten mutluluk duyarken, kariyerine de 'da devam etmek istediğini bildirdi...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:36 ABONE OL
Kariyerine İtalya'da devam edecek!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı ve bu sezon, ara transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılarak İtalya Serie A ekibi Inter'e transfer olan Moses, geleceğine ilişkin önemli bir karara imza attı.

29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, eski teknik direktörü Conte ile beraber çalışmanın mutluluğunu her seferinde dile getirirken, İtalya'da kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.



Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Chelsea, Inter'e 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Moses'i gönderdi ancak, oyuncunun talebi üzerine bu rakamı indirmeye sıcak bakıyor.

Victor Moses, bu sezon toplamda 14 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asistle oynadı.

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Kariyerine İtalya'da devam edecek!
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