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Olimpiyat şampiyonu der Burgh koronavirüsle mücadele ediyor

Olimpiyat şampiyonu eski yüzücü Cameron der Burgh, 2 haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 12:16 ABONE OL
Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh koronavirüsle mücadele ediyor

Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum." şeklinde görüş belirtti. Genç ve sürekli spor yapan bir insan olduğunu hatırlatan Van der Burgh, sağlıklı olmasına rağmen virüsü ağır yaşadığını kaydetti.

2012 Londra Olimpiyatları 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan eski yüzücü şunları aktardı:

"En şiddetli semptom olan aşırı ateşin hafiflemesine rağmen, hala ciddi bir yorgunluk ve atlatamadığım şiddetli öksürük ile mücadele etmeye devam ediyorum. Eğer ufak bir yürüyüş yaparsam saatlerce bitkin kalıyorum."

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Olimpiyat şampiyonu Van der Burgh koronavirüsle mücadele ediyor
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