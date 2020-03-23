Sergen Yalçın'dan corona virüsü açıklaması! Terim'den sonra...

Spor camiası peş peşe gelen corona virüsü haberleriyle sarsılıyor. Fenerbahçe BEKO'nun bazı oyuncu ve idarecilerde corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamasından sonra bugün Galatasaray cephesinden iki üzücü haber geldi.

Sergen Yalçın'ın son durumu nasıl? Yalçın'dan corona virüsü açıklaması

Önce Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Ardından ise deneyimli teknik adam Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüsü salgınına yakalandığını duyurdu. Terim'in COVID-19 salgınına yakalandığını açıklamasından sonra ise gözler Beşiktaş camiasına çevrildi.

Derbi öncesi Fatih Terim'le bir araya gelen Sergen Yalçın da bir açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Yalçın, "Şu ana kadar bende herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sağlığım gayet iyi. Evde kendimizi karantinaya aldık. Galatasaray maçında kimseyle sarılıp öpüşmedik. Fatih hoca ile el sıkıştım ama kendisinde eldiven vardı zaten." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın corona virüsü testine girecek

Sergen Yalçın ve Murat Şahin'in tedbir amaçlı yarın corona virüsü testine girecekleri öğrenildi. Öte yandan Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in test sonuçlarının negatif çıktı.

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