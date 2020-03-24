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’da telekonferans sistemli antrenmanlar başladı

,corona virüsü tedbirleri nedeniyle ertelenen ’e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör ’nın belirlediği program çerçevesinde oyuncular bugün uzaktan da olsa bir araya geldi ve ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemiyle yapılan idman, Tuna ve yardımcılarının denetiminde gerçekleştirildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.3.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 23:06 ABONE OL
Antalyaspor’da telekonferans sistemli antrenmanlar başladı

Antalyasporlu futbolcular, corona virüsü salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada formlarını kaybetmemek için ilk antrenmanlarını bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

FARKLI YERLERDE BİR ARAYA GELDİLER
Futbolcular evlerinden aynı anda sisteme bağlanarak kulüp tarafından kendilerine ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarla birlikte çalışmaya katıldı. Antalya'da bulunan oyuncular evlerinden, Brezilya'da bulunan Charles, Antalya dışında olan Hakan (Sakarya), Eren (Bursa), Ferhat (Çanakkale), Yekta (İzmir) ve Veysel de (İstanbul) ikamet ettikleri yerden antrenmana dahil oldu.



SİSTEM DEVAM EDECEK
Toplum sağlığı için 'Evde kal' kampanyası çerçevesinde antrenmanlarını online olarak sürdüren FTA Antalyaspor, saat 16.00'da aynı anda sisteme bağlanarak birlikte çalışma şansı buldu ve teknik ekip tarafından eş zamanlı olarak yakından takip edildi. Antalyaspor'da antrenmanların bir süre bu şekilde devam edeceği, liglerin başlama tarihi açıklanana ve koronavirüs tehdidi geçene kadar sistemin sürdürüleceği ifade edildi.


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Antalyaspor’da telekonferans sistemli antrenmanlar başladı
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