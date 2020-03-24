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Yardımcı Antrenörü corona virüsü testi sonucunu açıkladı

Kulübü Yardımcı Antrenörü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü (COVID-19) testinin negatif çıktığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bugün test yaptırma kararı almıştı.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 18:52 ABONE OL
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan corona virüsü testi sonucunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş Kulübü bugün corona virüsü testine girdi.

Siyah beyazlı kulübün yardımcı antrenörü Çağdaş Atan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

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Atan tarafından EvdeKal etiketi kullanılarak yapılan paylaşım şu şekilde: ""Görülen lüzum üzerine yapılan corona virüsü testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Saygılar"

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan corona virüsü testi sonucunu açıkladı
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