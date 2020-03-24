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'in kalanı için 'nden flaş karar

Vakfı tüm üyelerinden yeni kurulacak komisyon için isimler istedi. Bu komisyonda ’in kalanı hakkındaki planın yanı sıra hukuki durum, finans ve teknik konular ele alınacak.

TANER KARAMAN Futbol
Giriş Tarihi: 24.3.2020 ABONE OL
Süper Lig'in kalanı için Kulüpler Birliği'nden flaş karar

Süper Lig'e Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bir süre ara verilirken, ligin gidişatının nasıl olacağını belirlemek için özel bir komisyon kuruluyor.

Kulüpler Birliği yönetimi tarafından kulüplere iletilen yazıda 24 Mart (bugün) tarihine kadar komisyon için isim önerilerinin kendilerine iletilmesi istenirken, gelen öneriler sonrası kimlerin komisyonda olacağı ise Kulüpler Birliği İcra Kurulu tarafından belirlenecek.

Kurulacak olan komisyon ligin geri kalan takviminin planlanmasına ve oyuncu sözleşmelerine dair ise hukuksal, finansal ve teknik konularda alınacak kararlara ve yapılacak görüşmelere yön vermek üzere çalışmalar yürütecekler.

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Süper Lig'in kalanı için Kulüpler Birliği'nden flaş karar
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