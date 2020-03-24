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'nin yıldızı Callum Hudson-'dan iyi haber! Corona virüsü...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile corona virüs testinin pozitif olduğunu duyuran 'li yıldız Hudson-, müjdeli haberi verdi... 19 yaşındaki İngiliz yıldız, yaptığı açıklamada corona virüsü yendiğini ve kendini yeniden sağlıklı hissetiğini duyurdu. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 14:49 ABONE OL
Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'dan iyi haber! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne yol açan corona virüs, futbol camiasını da derinden etkilemişti.

Bir çok sporcu, yapılan testler sonrasında bu virüse yakalandığını açıklarken, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Hudson-Odoi de virüsün kendisine tespit edildiğini açıklamıştı.

MÜJDEYİ VERDİ!
Yaklaşık 2 hafta önce corona virüs olduğunu açıklayan Odoi, müjdeli haberi duyurdu. 19 yaşındaki futbolcu, kendini iyi hissettiğini ve her zamanki haline döndüğünü doğruladı.

Odoi, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asistle oynadı.

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Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'dan iyi haber! Corona virüsü...
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