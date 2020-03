Erkan Eyibil: ''Yeni Mesut Özil denmesi motive eder''

Yakın zamanda Bundesliga takımlarından Mainz ile profesyonel sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu Erkan Eyibil aynı zamanda Almanya U-19 takımında da forma giyiyor. 10 numara pozisyonunda oynayan Eyibil, potansiyeli ile daha şimdiden Avrupa'da ve ülkemizde birçok takımın radarına girmiş durumda. Genç yıldız, koronavirüs salgınının Almanya'da futbola etkilerinden kariyer planlamasına, milli takım seçiminden 'Yeni Mesut Özil' yakıştırmalarına tüm merak edilenleri TRT SPOR için cevapladı.

''TAKIMDA TESPİT EDİLEN BİR VAKA YOK, ÇALIŞMALARIMIZI EVDEN SÜRDÜRÜYORUZ''

Bütün dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden her ülkede olduğu gibi Almanya'da da futbol faaliyetleri durdu. Oradaki son durumdan bahseder misin? Testten geçtiniz mi ve takımınızda ya da personelde testi pozitif çıkan oldu mu?

"Koronavirüs bütün dünyayı etkisi altına almış olduğu gibi Almanya'da da sosyal hayatı çok ciddi anlamda etkiledi. İnsanlara sokağa çıkmamaları evlerinde kalmaları söyleniyor. Tabii bu durum biz futbolcuları da etkiledi. Sadece Almanya'da değil birçok ülkede, neredeyse dünyanın tamamında futbol faaliyetleri olumsuz etkilendi. Almanya'da da ligler şu anda durdurulmuş vaziyette. Takımlar 2 hafta süre ile karantinaya alındı ve herkes testlerden geçirildi. Çok şükür ki takımımızda test sonucu pozitif çıkan herhangi birisi olmadı. Buna rağmen bizlere evlerimizde kalmamız gerektiği söylendi, virüsün yayılma tehlikesi sebebiyle. Umarım bu virüs bir an önce dünyadan temizlenir ve herkes normal hayatına kısa sürede döner. Tabii bu dileğimizin gerçekleşebilmesi için hepimizin yetkililerin uyarılarını dinlememiz ve gerekmedikçe evden çıkmamamız gerekiyor."





Antrenmanlarına evde veya kulübün belirlediği bir programla devam edebiliyor musun? Mainz kulübü bu konuda nasıl önlemler aldı? Liglerin daha önce 2 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanmıştı. Bu tarihte başlaması mümkün mü?

"Şu an bütün futbolcular evlerinde ve kulübümüzün bizlere verdiği antrenman programı dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kulüp tarafından her oyuncuya özel bireysel çalışma programları verildi. Tabii ki bu sürecin mümkün olan en kısa sürede en hasarsız şekilde neticelenmesi en büyük dileğim. Biz de kendimizi resmi açıklamada belirtildiği gibi 2 Nisan'da tekrar futbola dönecekmişiz gibi hazırlıyoruz ancak maalesef sürecin bu kadar kısa sürede tamamlanabileceği biraz ihtimal dışı gibi görünüyor. Zira burada bazı profesyonellerin de koronavirüs testleri pozitif çıktı. Umarım insanlar bu kadar kısa sürede sağlıklarına kavuşur ve federasyonun belirlemiş olduğu takvime uygun bir şekilde süreç devam eder. Açıkçası bu kadar kısa sürede pek mümkün olduğunu düşünmüyorum maalesef."

''BEIERLORZER İLE GÖRÜŞTÜM, BANA GÜVENDİĞİNİ SÖYLEDİ''

Alt yapıda Bo Svensson ile beraber çıkışa geçtin, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında forma giydin, giymeye devam ediyorsun. Mainz U-19'da şimdiki hocan Benjamin Hoffmann ile ilişkin nasıl?

"Yeni hocamla ilişkimiz çok iyi. Kendisi her zaman oyunculara elinden gelen her türlü yardımı yapmaya çalışan ve oyuncularıyla ilişkilerini nasıl kurması gerektiğini çok iyi bilen bir insan. Benimle de sürekli konuşuyor, antrenmanlardan önce veya sonra her zaman yanıma gelip daha iyi olabilmem için yapmam gerekenleri anlatıyor. Tabii ki her zaman kendisini geliştirmek için uğraşan bir oyuncu olarak böyle bir hocayla çalışıyor olmak benim için büyük şans ve bu konuda çok mutluyum."

Achim Beierlorzer, Kasım 2019'da Mainz'in başına geldi. Seninle bir görüşmesi oldu mu? Senin hakkında planlarından bahsetti mi?

"İmzayı atmadan önce kendisiyle bir görüşmem oldu. Sağ olsun çok sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi bana ne kadar güvendiğini ve performansımın çok iyi olduğunu söyledi. Böyle devam etmem ve üzerine daha da koyabilmek için rehavete kapılmadan aynı şimdi olduğu gibi çok çalışmaya devam etmem gerektiğini söyledi."

''YENİ MESUT ÖZİL DENMESİ BASKI OLUŞTURMAZ AKSİNE MOTİVE EDER''

İki ay önce ilk profesyonel sözleşmeni imzaladın. Öncelikle hayırlı olsun. 5 yıla yakındır Mainz'in çatısı altındasın. Neler hissediyorsun?

"Açıkçası iki kelime ile ifade etmem gerekseydi bu kelimeler kesinlikle 'mutluluk' ve 'gurur' olurdu. Ufak yaşlardan beri profesyonel olmanın hayaliyle motive olarak çok çalıştım. Tabii ki bu daha başlangıç, önümde yürümem gereken çok uzun bir yol var ama bu anı yaşamak hem ailem için hem benim için çok büyük bir gururdu. Aynı zamanda verdiğim emeklerin karşılığını somut olarak almaya başladığımı görmek bana tarif edilemez bir mutluluk vermişti. Ama dediğim gibi bu daha benim için yolun çok başı ve sadece benim uzun vadeli hedeflerimin ilk basamağı."

Geleceğe yönelik hedeflerin neler? 'Yeni Mesut Özil' yakıştırması yapılıyor… Bu yakıştırma üzerinde bir baskı yaratıyor mu?

"Mesut Özil çok büyük bir futbolcu. Geçtiğimiz aylarda Londra'da kendisinin misafiri oldum ve tanışma fırsatı da buldum. Onun gibi bir oyuncuyla ismimin yan yana geçiyor olması çok güzel bir duygu. Tabii ki bu durum beni daha iyi olabilmek için motive ediyor. Üzerimde bir baskı hissetmiyorum ancak insanların benim için bu yakıştırmaları yapıyor olmaları kendi potansiyelimin farkına varmamı ve daha iyi yerlere gelebilmek için motive olmamı sağlıyor. Bu durumun bana hissettirdiği duygu baskı değil ancak gurur olabilir."

10 numara pozisyonunda oynuyorsun ve tekniğin ile dikkat çekiyorsun. Örnek aldığın biri ya da idolün var mı?

"İdol olarak gördüğüm iki oyuncu var; Lionel Messi ve Mesut Özil. Her ne kadar oyun tarzları biraz farklı olsa da ikisini de çok beğeniyorum. Az önce de söylediğim gibi Mesut Özil ile yüz yüze tanışma fırsatım da oldu. Kendisi futbolculuğu kadar kişiliğiyle de örnek alınması gereken bir oyuncu. Bu iki oyuncu benim için çok özel ve idol olarak gördüğüm oyuncular."

''MİLLİ TAKIM İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİM, İKİ ÜLKE İLE DE GÖRÜŞÜYORUM''

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarından oynadığını ve göz önünde olduğunu biliyoruz. Almanya Futbol Federasyonu veya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, teknik adamlar ya da yetkililerle herhangi bir görüşmen oldu mu gelecek adına? Bu konuda senin fikrin nedir?

"Şu anda Almanya Milli Takımı'nın alt yaş takımlarında oynuyorum. Bireysel gelişimim adına bu kategorilerde milli takım düzeyinde oynamamın bana çok şey kattığını düşünüyorum. Şimdiye kadar gelecek adına herhangi bir karar vermiş durumda değilim ve açıkçası bu konuyu şu an itibariyle çok düşünmüyorum. Tabii ki zaman zaman her iki federasyondan da yetkililer geliyor ama gelecekte ne olacağını inanın ben de bilmiyorum."

''AVRUPA'NIN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAMAK İSTİYORUM''

Adın sıklıkla 4 büyükler ve Türk takımları ile anılıyor. Düşüncen, hedefin ve kariyer planlaman ne yönde?

"Takımım Mainz ile yeni profesyonel sözleşme imzaladım ve ilk hedefim takımımla maçlara çıkıp başarılar elde etmek. Yıllardır Mainz takımının alt yapılarında oynuyorum. Şu an aynı zamanda takım kaptanlığı yapıyorum. Yetiştiğim takımımda A takım ile maçlara çıkıp goller atarak ve başarılar kazanarak profesyonel hayatıma ilk adımımı güzel bir şekilde atmak istiyorum. Daha sonrasında tabii her genç oyuncu gibi benim de hayallerim ve hedeflerim var. Avrupa'nın önde gelen liglerinde büyük takımlarda oynamak istiyorum. Tabii ki dedelerimin doğduğu, yaşadığı ülke olan Türkiye'nin en büyük takımları ile adımın anılması beni çok gururlandırıyor. Gelecekte ne olur bilemem ama umarım hedeflerimi gerçekleştirebildiğim güzel bir kariyere sahip olurum."

BİZİM GİBİ AVRUPA DA ŞOKTA! İŞTE FATİH TERİM İÇİN ATILAN O MANŞETLER