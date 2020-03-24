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SON DAKİKA | Başkanı corona virüsü testine girdi

Kulübü Başkanı corona virüsü testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 17:14 ABONE OL
SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacak

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

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SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi
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