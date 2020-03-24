Trabzonsporlu Sörloth'a Avrupa devi Napoli talip oldu

Dünyanın 1 numaralı gündemi corona virüsü olsa da kulüpler, liglerin ertelendiği bu dönemde transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan basını, Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'a talip olan son takımı açıkladı.

Bu sezon bordo-mavili formayla 39 maçta 25 gol 7 asistlik performans sergileyerek Trabzonspor'un liderliğindeki en büyük paya sahip olan Sörloth'u, Napoli kadrosuna katmak istiyor. Serie A'nın önde gelen takımları arasında yer alan Napoli'nin gelecek sezon planları içinde ilk sıralarda Norveçli golcü yer alıyor.

SEZON SONU TEKLİF YAPILACAK

Calcio Napoli'de yer alan habere göre, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte Napoli, Trabzonspor'la masaya oturacak. Sezon başında 24 yaşındaki golcüyü 2 yıllığına İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiralayan bordo-mavililer, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alarak yaz transfer döneminde satabilir. Bordo-mavililerin, Norveçli yıldız için 30 milyon euro istediği gelen haberler arasında. Norveçli forvet bu sezon 39 maçta 25 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan İtalyan ekibi Napoli, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ı 16 milyon euroya kadrosuna katmıştı.