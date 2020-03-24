Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un gündeminde Yunan futbolcu var! Sezon sonu...

'un gündeminde Yunan futbolcu var! Sezon sonu...

Corona virüsü nedeniyle 'in askıya alınmasıyla takımlar gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Sezonun geri kalanının belirsizliğini koruduğu bu dönemde kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Yunan basınında yer alan habere göre, 'un gündeminde var. Yunan futbolcuyla başka Türk takımlarının da ilgilendiği ancak 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın ekibin bordo-mavililer olduğu yazıldı.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 18:37 ABONE OL
Trabzonspor'un gündeminde Yunan futbolcu var! Sezon sonu...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde birçok lig askıya alındı. Futbolun olmadığı dönemde kulüpler bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor.

Yunan basınında yer alan habere göre, Trabzonspor deneyimli futbolcu Giannis Fetfatzidis'i transfer etmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu Yunan ekibi Aris Selanik forması giyiyor ve kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiyor.

Haberin detaylarında, Yunan futbolcuyla başka Türk takımlarının da ilgilendiği ancak Karadeniz temsilcisinin transferi bitirmeye yakın olduğu yazıldı.

Giannis Fetfatzidis her iki kanat bölgesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Aris Selanik formasıyla çıktığı 34 maçta 3 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Yunan elkibi Olimpiakos'ta başlayan Fetfatzidis, Genoa, Chievo, Verona gibi takımların formasını da giydi.

İTALYAN DEVİ YILDIZ İSME TALİP!
Trabzonspor'a 2. N'Diaye!
TRABZONSPOR SÖTLOTH'UN FİYATINI BELİRLEDİ!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un gündeminde Yunan futbolcu var! Sezon sonu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA