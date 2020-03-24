Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde birçok lig askıya alındı. Futbolun olmadığı dönemde kulüpler bir yandan gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor.

Yunan basınında yer alan habere göre, Trabzonspor deneyimli futbolcu Giannis Fetfatzidis'i transfer etmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu Yunan ekibi Aris Selanik forması giyiyor ve kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiyor.

Haberin detaylarında, Yunan futbolcuyla başka Türk takımlarının da ilgilendiği ancak Karadeniz temsilcisinin transferi bitirmeye yakın olduğu yazıldı.

Giannis Fetfatzidis her iki kanat bölgesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Aris Selanik formasıyla çıktığı 34 maçta 3 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine Yunan elkibi Olimpiakos'ta başlayan Fetfatzidis, Genoa, Chievo, Verona gibi takımların formasını da giydi.

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