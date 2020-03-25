Fenerbahçe'de hangi futbolcunun corona testi pozitif çıktı? Max Kruse corona mı oldu?

Corona virüs kabusu dünya genelinde spor kulüplerini de vurdu! Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Milan'ın efsane ismi Paulo Maldini, Juventus'un yıldızları Rugani, Matuidi ve Dybala'da da corona virüs görüldü. Türkiye'de de Fenerbahçe az önce yaptığı son dakika açıklamasında A takımdan bir futbolcunun ve bir sağlık personelinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyada yer alan bazı iddialarda Max Kruse'nin corona testinin pozitif çıktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe henüz bu oyuncunun ismini paylaşmadı...

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER!

Corona virüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve sağlık personelinin hastaneye sevkleri gerçekleşti. Fenerbahçeli oyuncu ve sağlık personeli hakkında yeni açıklamalar bekleniyor.

FATİH TERİM VE ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN DA TESLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de twitter adresinden corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Terim şu ifadeleri kullanmıştı; "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..."

Abdürrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın da corona virüs testleri pozitif çıktı. Albayrak ailesi hastanede tedavi altına alındı.

BURAK YILMAZ, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'I AÇIKLADI!

"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.

Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.

Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."