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'de iki futbolcunun corona virüsü test sonuçları açıklandı

Corona virüsü haberleri... 'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüse rastlandı. Bu duyurunun ardından gözler hangi isimlerin testinin pozitif çıktığına çevrildi. Testlere giren ve sonucu negatif olan futbolculardan iyi haberler gelmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin golcüsü ile deneyimli savunma oyuncusu 'de corona virüsü çıkmadığı ifade edildi. Öte yandan corona virüsüne yakalan futbolcu ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 18:57 ABONE OL
Fenerbahçe'de iki futbolcunun corona virüsü test sonuçları açıklandı

Tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe camiasını da etkiledi. Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan açıklamada, testlere giren isimler içinden bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının corona virüsüne yakalandığı ifade edildi.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim, Başakşehir'de ise Göksel Gümüşdağ'ın ardından Fenerbahçe cephesinden de gelen bu kötü haber sonrası, salgına yakalanan isim merak konusu oldu. Henüz enfekte olan futbolcu belirsizliğini korurken, teste giren futbolcuların bazılarından iyi haberler gelmeye başladı.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ile milli stoper Serdar Aziz'in test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. İki futbolcunun da menajerliğini yapan Haluk Canatar güzel haberi, "Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in covid-19 testleri negatif çıkmıştır." paylaşımıyla verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe BEKO'dan 6 isimde corona virüsü bulguları saptandığı ancak sonuçların henüz netleşmediğini açıkladı.

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Fenerbahçe'de iki futbolcunun corona virüsü test sonuçları açıklandı
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