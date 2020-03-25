Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması!

Son dakika corona virüsü haberleri! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair soruları GS TV'de cevaplıyor. İşte Cengiz'in açıklamalarında satır başları...

"Türkiye Futbol Federasyonu süreci sağlıklı olarak yürütememiştir"

"Hocamızın sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık, sağlığı yerinde. Sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın."

"Bende belirtilerin hiçbiri yok. Testlerin sonuçlarını bekliyoruz, velev ki korona geldi... Bizim doktorlardan aldığımız bilgi, kitlenin %80'inin bu virüse yakalanacağını söylüyor. Kalan %20 için devlet bir ulusal savaş içinde."

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"BU SALGINDAN KAÇIŞ YOK"

"İlgili bakanlıkların dediklerine uymamız gerekiyor. Bütün departmanlarımızı evden çalışmaya sevk ettik. Bu bir pandemi. Bu salgından kaçış görünmüyor, önemli olan vücut direncini en üstte tutarak, yönergelere titizlikle uyarak bu salgını atlatmak."

"Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur."

"12 Mart'ta, devletimiz maçların seyircili oynanacağını iddia etti. İlk koronavirüs vakasının ardından bütün insanlar marketleri boşalttılar. Devletimiz, bu paniği önlemek için araştırmaları yaptı, maçın seyircili oynanacağını ilan etti."

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"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

"Bizim de o gün bir sponsorluk anlaşmamız vardı. Devletimiz seyircili oynatacak, ancak seyircili oynatabiliriz, panik yapmaya gerek yok, panik yaratanlara dikkat edin dedim."

"Spor bugün var, yarın yok. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. En değerli olan insanların varlığı. Bu tüm insanlar adına pandemi. Tabii biz önce kendi insanlarımızı düşünüyoruz. Akşam, devletimiz bir karar aldı."

"Akşam 19.00'da seyircisiz dendi, dediklerimizin miadı doldu. O akşam, hemen devletimizle iletişime geçtik. Ama biz, öneri olarak en az 1500 insan var akredite olan. Bizler, Beşiktaş yöneticileri de oradaydı. Herkes risk altındaydı."

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"BİZDEN BAŞKA KONUŞAN OLMADI"

"Bunu seyircili ya da seyircisiz oynatmak yerine erteleme isteme sebebimiz nedir. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bunu istemedik, seyircisiz oynamak zaten bizim için avantaj. Sporcular çok huzursuzdu, Fatih hoca tek tek ikna etti. Maç oynandı."

"Biz bir avantaj elde edelim demedik. Erteleyelim dedik. Maalesef, TFF müthiş bir inatla, sanki ligin illa da oynanmasını istediler. Futbolcular sahaya çıkmayı istemiyorlar. Bizden başka da bunu konuşan olmadı, bir tek Bursaspor basketbol takımı bildiri yayınladı."

"Nihat beyi aradım, maçların ertelenmesinde hayır var dedim. 8 maçı, haftada 2 maç oynayarak 1 ayda tamamlarız. Devletimiz bize ne zaman yol verirse, 1 ayda bitiririz. 1. Lig'de 6 maç kaldı, bu daha kısa sürede biter. Bu bir sağlık sorunu, bu nedenle erteleme istedik."

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"TFF'DEN UMUDU KESTİK"

"Stadı dezenvekte ettik, gelin dediğimizde devletimiz seyircili oynanma kararı almıştı. Olay bu. TFF, bu süreci sağlıklı olarak yönetemedi. Nihat bey bana hayır, Kulüpler Birliği ıslak imzalı kağıt getirmezse müdahil olmam dedi."



"Sayın Sepil'i aradım, bunu lütfen yapalım dedi. Sepil, dört kulübün bunu imzalamadığını söyledi. Kim imzalıyorsa imzalasın, onu verelim dedim. O da öyle kaldı."

"TFF'den umudu kestik, elimizden geleni yaptık devletimiz özelinde. Bu refleks için teşekkür ediyorum devletimize. Benim test neticem henüz gelmedi. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Bana hiçbir camiayla ilgili, kimse bir şey söyletemez. Hepsi bizim yakınımız."



"Sanki bu virüs Wuhan'da değil de Galatasaray'da yaratıldı, oradan Türkiye'ye yayıldı. Yapmayın be güzel kardeşim ya. Sen eşinle koronavirüsten yatıp, evladının da orada yattığını hayal edebilir misin?"

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