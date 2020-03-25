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: Ligler oynanmaz

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Hasan Kartal: Ligler oynanmaz
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Koronavirüs nedeniyle ligin devam edemeyeceğini söyledi. A, B ve C planının Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından bir şekle oturtulması gerektiğini ifade eden Kartal, şöyle konuştu: "İnsanlar dışarıya çıkamıyor. Bugün dışarıya çıkamayan insanlar bir ay sonra rahat bir şekilde dışarıya çıkabilecek mi? Bu açıdan baktığımız zaman ben bu ligin devam edebileceği düşüncesinde değilim. Devam etmemesi durumunda A, B ve C planı olarak önümüze koymamız gerekir. Bizim şimdi liglere mi odaklanmamız lazım yoksa dünyanın, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara mı? Önemli olana, dünyanın içinde bulunduğu soruna odaklanmamız lazım."
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Hasan Kartal: Ligler oynanmaz
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