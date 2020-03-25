Hasan Kartal: Ligler oynanmaz

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Koronavirüs nedeniyle ligin devam edemeyeceğini söyledi. A, B ve C planının Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından bir şekle oturtulması gerektiğini ifade eden Kartal, şöyle konuştu: "İnsanlar dışarıya çıkamıyor.Bu açıdan baktığımız zaman ben bu ligin devam edebileceği düşüncesinde değilim. Devam etmemesi durumunda A, B ve C planı olarak önümüze koymamız gerekir. BÖnemli olana, dünyanın içinde bulunduğu soruna odaklanmamız lazım."