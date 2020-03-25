Trabzonpsor için son dakika transfer gelişmesi... Bordo mavililerin, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen Achraf Bencharki'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bu sezon Afrika Süper Kupası ve Mısır Süper Kupası'ndaki olağanüstü performansı sonrasında, başta Trabzonspor dahil olmak üzere bir çok kulüp, oyuncuyu radarına aldı.



AYRILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Achraf Bencharki'nin bu performansının ardından gelen transfer tekliflerini değerlendireceği ve takımından ayrılacağı düşünülüyordu. Ayrıca haberde, kulüp yetkililerinin oyuncuyu tutamayacağı görüşünde birleştiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Achraf Bencharki'nin Zamalek takımından ayrılmayacağı ve 2022'ye dek sözleşmesi bulunduğu takımında şu anlık oynamaya devam edeceği belirtildi.

SKORER KANAT

Achraf Bencharki, bu sezon toplamda çıktığı 21 müsabakada 9 gol üretirken 5 asiste imza atmıştı. Öte yandan yıldız futbolcu 1614 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.



ACHRAF BENCHARKI



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