Trabzonspor’a müjde

Koronavirüs salgınının futbol camiasına da sıçramasının ardından dün Trabzonspor Kulübü'ndeki herkese test yapıldı. Çalışmalarını evde sürdüren bordo-mavili futbolcularda herhangi bir belirti yoktu ve çıkan sonuçlar da herkesi sevindirdi. Dün kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır."Sosa, virüs nedeniyle oynamak istemeyen ve gönderilen Obi Mikel'e, "Sadece senin mi çocuğun var" diyerek tepki gösterdi.