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’a müjde

Bordo-mavili takımdaki futbolcular ve teknik ekipten kimsede virüs saptanmadığı açıklandı

Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Trabzonspor’a müjde
Koronavirüs salgınının futbol camiasına da sıçramasının ardından dün Trabzonspor Kulübü'ndeki herkese test yapıldı. Çalışmalarını evde sürdüren bordo-mavili futbolcularda herhangi bir belirti yoktu ve çıkan sonuçlar da herkesi sevindirdi. Dün kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır."

Sosa, virüs nedeniyle oynamak istemeyen ve gönderilen Obi Mikel'e, "Sadece senin mi çocuğun var" diyerek tepki gösterdi.
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Trabzonspor’a müjde
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