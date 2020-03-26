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Adem'den 'Büyük' hareket!

'da Falcao'nun yokluğunda gol problemini çözen , şimdi de corona virüsüne el attı. Adem, corona virüsü ile mücadele kapsamında 'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:54 ABONE OL
Adem'den 'Büyük' hareket!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, corona virüs ile mücadele kapsamında alkışlanacak bir harekette bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay şanlı da gün içerisinde sağlık çalışanlarını Sakarya'daki otelinde ağırlayacağını açıklamıştı.

FATİH TERİM: ELİM KALBİMDE TEŞEKKÜRLER MUSTAFA CENGİZ: LİGİ BİR AYDA BİTİREBİLİRİZ SPOR DÜNYASINDA KİMLER KORONAVİRÜS’E YAKALANDI?

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Adem'den 'Büyük' hareket!
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