Göztepe kaptanı Beto'dan çarpıcı corona virüsü sözleri! Karantina günlerini anlattı

Süper Lig ekibi Göztepe'nin 37 yaşındaki Portekizli kalecisi ve takım kaptanı Beto, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2 haftadır ailesiyle birlikte karantinada olduğunu belirten Beto kariyerinin en zorlu maçına çıktığını söyledi. Deneyimli file bekçisi karantina günleriyle ilgili olarak da çarpıcı ifadeler kullandı.

"KARİYERİMDEKİ EN ZORLU MAÇA ÇIKMIŞ DURUMDAYIM"

"Ailemi koruma ve onları savunma zorunluluğum var" diyen Beto, "Şu anda sorumlu hissediyorum. Hayatımda ve kariyerimdeki en zorlu maça çıkmış durumdayım. Bununla başa çıkabilirsek, hayatımın en iyi savunma performansını sergilemiş olacağım" ifadesini kullandı.

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"BİR OTELDE KALMAK ZORUNDA KALDIK"

Liglerin durdurulmasının çok doğru bir karar olduğunu belirten sarı-kırmızılı kaleci, "Ailem ve ben 2 haftadır karantinadayız. bu sırada İstanbul'a uçakla giderek, bir otelde kalmak zorunda kaldık. Açıkçası endişelendik. Salı günü bir maç oynadık. Federasyonun riskin farkına varması için uğraştık ve sonunda doğru karar alındı. Geç oldu ancak lig durduruldu" diye konuştu.

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