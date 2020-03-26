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Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu

3. Lig ekiplerinden Kozakken Boys'ta oynayan Drenthe, sosyal medya hesabından suç türündeki dizide yer aldığı sahneleri paylaşarak, uzun süren sessizliğini sona erdirdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 20:58 ABONE OL
Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu

Hollandalı futbolcu Royston Drenthe, ülkesinde yayınlanan bir dizide rol alarak oyunculuğa adım attı.

Oldukça heyecanlı olduğunu kaydeden Drenthe, "İzleyicileri rolümle eğlendirmek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de benim kadar eğlenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Feyenoord, Real Madrid ve Everton gibi takımların formalarını giyen Drenthe, bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da oynamıştı.

2017 yılında 29 yaşındayken müzik sektörüne atılarak kariyerini noktaladığını açıklayan Hollandalı oyuncu, daha sonra futbola geri dönmüştü.

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Hollandalı futbolcu Drenthe dizi oyuncusu oldu
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