Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Hollanda ekibi Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, corona virüsüne (COVID-19) yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından Albayrak ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaşıp Albayrak'a en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak bugün sosyal medya hesabından hastalığıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu ve "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığın her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

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