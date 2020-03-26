Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı

'den paylaşımı

'ın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Ajax'a kiraladığı , corona virüsü (COVID-19) testi pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı 'la ilgili paylaşımda bulundu. Babel paylaşımında Albayrak'a en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 22:58 ABONE OL
Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın Hollanda ekibi Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, corona virüsüne (COVID-19) yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için paylaşım yaptı.

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından Albayrak ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaşıp Albayrak'a en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak bugün sosyal medya hesabından hastalığıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu ve "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığın her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN MUSTAFA CENGİZ HAKKINDA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA