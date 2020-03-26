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futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor

verilen koronavirüs arasında futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Evlerinde 'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcular bu anlarını video yoluyla kulübe gönderiyor.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:40 ABONE OL
Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor
Hiçbir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Bazı futbolculara kulüp tarafından fitness ve spor ekipmanları verilirken, diğerler oyuncuların ise kendi imkanlarıyla kondisyon depoladıkları belirtildi.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF'nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi.
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Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor
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