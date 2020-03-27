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Kayserispor'da bir idari personelde sonuç pozitif çıktı

Kulübü, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:17 ABONE OL
Kayserispor'da bir idari personelde sonuç pozitif çıktı
Sarı-Kırmızılı kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Hes Kablo Kayserispor'da yapılan testin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir idarei personelimizde sonuç pozitif yeni tip koronavirüs (COVID-19) çıkmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"
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Kayserispor'da bir idari personelde sonuç pozitif çıktı
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