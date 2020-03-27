Yeni sezon transfer çalışmalarına ağırlık verecek olan Beşiktaş'ta Trezeguet ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 11 milyon euroya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş adı gündemden düşmüyor. Son olarak İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail de bu durumu haberleştirerek dikkat çekti.

ASTON VILLA MENAJERİ ONAY VERDİ!

Premier Lig'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü göz önüne alabileceği iddia ediliyor. Bu sezon 31 maçta forma giyip 3 gol 4 asist yapan Trezeguet için Aston Villa Menajeri Dean Smith'in 1 yıllığına kiralık gitmesine onay verebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle Trezeguet'nin 1 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye'ye Süper Lig'e dönebilme ihtimalinin masada olduğu kaydediliyor.

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