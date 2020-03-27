Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a transfer müjdesi!

'a transfer müjdesi!

'un İngiliz ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunda yüzde 50 indirim yapılacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:18 ABONE OL
Trabzonspor'a transfer müjdesi!

Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Senegalli yıldız Badou Ndiaye'nin sözleşmesinde 8.5 milyon sterlinlik satın alma opsiyonu bulunuyor.

Avrupa'daki tüm kulüpler gibi mali kriz içinde bulunan İngiliz kulübü bordo-mavililerin kapısını çaldı. Takvim'de yer alan haber göre kulüp, Ndiaye için yüzde 50 indirim yapacaklarını iletti. Trabzonspor Yönetimi ise teklife henüz cevap vermedi.

29 yaşındaki başarılı futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı toplam 13 maçta 1 gole imzasını atarken 4 de asist yaptı.

Trabzonspor'a 2. N'Diaye! Sörloth karantina günlerini anlattı! İşte oynadığı oyun

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a transfer müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA