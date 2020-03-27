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’un altınları!

’in en değerli oyuncusu , en pahalı kalecisi ise

Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Trabzonspor’un altınları!
Süper Lig'in tepesindeki Trabzonspor'un oyuncuları da değerleriyle zirveye oturdu. Bordo-mavili ekibin golcüsü Alexander Sörloth, 16 milyon Euro (112 milyon 638 bin TL) ile ligin en değerli oyuncusu durumunda. Norveçli yıldızı, takım arkadaşı Abdülkadir Ömür 14 milyon Euro'luk değeri ile takip etti. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır da en pahalı kaleci oldu.
12 milyon Euro (84 milyon 478 bin TL) değeri ile en pahalı eldiven olan Çakır'ı 5 milyon Euro (35 milyon 199 bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.
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Trabzonspor’un altınları!
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