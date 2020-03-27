Trabzonspor’un altınları!

Süper Lig'in tepesindeki Trabzonspor'un oyuncuları da değerleriyle zirveye oturdu. Bordo-mavili ekibin golcüsüile ligin en değerli oyuncusu durumunda. Norveçli yıldızı, takım arkadaşı Abdülkadir Ömür 14 milyon Euro'luk değeri ile takip etti.12 milyon Euro (84 milyon 478 bin TL) değeri ile en pahalı eldiven olan Çakır'ı 5 milyon Euro (35 milyon 199 bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.