Ricardo Faty: Türkiye’de güvendeyiz

Türkiye'de 5. sezonunu geçiren ve daha önce Roma, Bayer Leverkusen gibi önemli kulüplerin de formasını giyen Ankaragücü'nün deneyimli futbolcusu Ricardo Faty, Koronavirüs ile mücadelesini ve yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Türk devletinin virüsle mücadelede önemli işler yaptığını belirten Faty, ligin ise etik değerler nedeniyle haziranda da olsa bir şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi. İşte Faty'nin anlattıkları:

YÜZLEŞMEYE HIÇ HAZIR DEĞILDIK

* Maalesef çok saldırgan bir virüsle uğraşıyoruz ve böyle bir virüs ile yüzleşmek için hazır olmadığımızı söylemem gerekiyor. Mevcut yaşam tarzımız ve küreselleşmiş bakış açımız bu virüse karşı korunmamız konusunda bize zorluklar çıkarıyor. Umarım dünyada liderler bu durumu çözebilecek hamleler yapabilirler.

* Dürüst olmak gerekirse ben şahsen Türkiye'de virüs hakkında çok endişeli değilim. Kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü Türkiye, diğer ülkelere de baktığımızda çok daha iyi durumda. Kendi ülkem Fransa'dan da iyi durumda. İlerleyen günlerde salgının riskini daha iyi ve erken tahmin etmeye çalışabiliriz. Artık geriye dönüş yok ve hepimiz birlikte hareket etmek, Türkiye'de birlik olmak zorundayız.

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TÜRK DEVLETİ İYİ BİR MÜCADELE GÖSTERİYOR

* Türk devletinin virüs konusunda çok iyi tepkiler verdiğini ve iyi mücadele gösterdiğini düşünüyorum. Ama her zaman elbette daha iyisi vardır. Virüsle savaşmak için daha da ileriye gitmemiz gerekecektir. Daha fazla önleme, daha fazla yatırıma ve elbette insanların daha fazla çaba göstermesine ihtiyacımız var.

LİGİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR

* Şu anda erteme süreci ne kadar uzun sürerse sürsün ligi bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Spor etiği ve ekonomik konular için bu çok önemli. Aksi takdirde tüm kulüpleri tatmin edebilecek bir çözüm bulmak çok zor olacaktır. Şahsen ben ligi bitirmeye hazırım. Haziran ayında oynamak zorunda olsak bile sahaya çıkmaya hazırım. Bu konu daha sonra görüşülecektir tabii ki ancak başka türlü bir çözüm yolunun doğru olduğuna inanmıyorum.

* Açıkçası ligin tekrar ne zaman başlayacağını bilmediğimiz için kendimizi hazırlamamız çok zor. Hatta antrenmanların bile ne zaman başlayacağını bilemiyoruz. Şu anda elimizden gelen tek şey aktif kalmak. Kondisyonumuzu çok fazla kaybetmeden evde egzersizler yapmamız gerekiyor. Evde bisiklet sürmek, ağırlık kaldırmak gibi egzersizleri yapmak zorundayız. Tabii ki motive olmak o kadar kolay değil. Ancak yine de çabalamak zorundayız.

HOCALARIMIZ SÜREKLİ TAKİPTE

* Takımda bulunan herkesin olduğu bir Whatsapp grubumuz var. Sürekli bağlantı halinde kalmamız gerekiyor. Antrenörlerimiz de bizlere günlük antrenman programları iletiyor. Mümkün olan en iyi durumda kalmak için biz de bu programları uyguluyoruz. Hocalarımız sürekli takipte. Neler yaptığımızı ve nasıl çalıştığımızı soruyorlar. Sağlık durumumuzu yakından takip ediyorlar. Biz de takım arkadaşlarımızla sürekli olarak iletişim halindeyiz.



DÖRT ÇOCUKLA SIKILMAYA VAKİT YOK

* Evde kalmanın en büyük avantajı aile ile vakit geçirebiliyorum. Dört çocuğum var ve bu yüzden günlerim gerçekten çok meşgul (gülüyor). Sabah onların ödevlerine yardım ediyorum. 1-2 saat kadar antrenman yapıyorum. Sonrasında sadece ailemle zaman geçiriyorum. Evde dört çocuk olunca her zaman da canlı oluyor. Sıkılmak için pek zamanım olmuyor açıkçası. Sürekli onlarla ilgileniyorum. Ama tabii ki bir an önce sıkıntının bitmesini ve eski hayatımıza geri dönmeyi istiyoruz. Umarım en kısa zamanda salgın sona erer.

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