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'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor

Fraport TAV , koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen arada, çalışmalarını telekonferans aracılığıyla sürdürdü.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 28.3.2020 18:18 ABONE OL
Antalyaspor'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor

Fraport-TAV Antalyasporlu futbolcular teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programlar çerçevesinde her gün evlerinde antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Futbolcular, iki günde bir de telekonferans aracılığıyla toplu olarak çalışma fırsatı buluyor. Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde, antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların fiziksel durumları da kontrol altında tutuluyor.

ÇOCUKLAR RENK KATTI

Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Antalyaspor'da futbolcular yarın kendilerine verilen programı tek başlarına uygulayacak, 30 Mart Pazartesi günü yeniden telekonferans antrenmanlarına devam edilecek.

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Antalyaspor'da antrenmanlar telekonferans ile sürüyor
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