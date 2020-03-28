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Dünyaca ünlü kulüpten şok haber! 8 futbolcu birden...

Son dakika corona virüsü haberleri... 'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol dünyasını vurmaya devam ediyor. Son iddiaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da 8 oyuncunun corona virüsü testi pozitif sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 16:09 ABONE OL
Dünyaca ünlü kulüpten şok haber! 8 futbolcu birden...

Son dakika corona virüsü haberleri... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbol dünyasını vurmaya devam ediyor. Son iddiaya göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da 8 oyuncunun corona virüsü testi pozitif sonuçlandı.

8 OYUNCU KARANTİNADA
Fransız ulusal günlük spor gazetesi L'Equip'in haberine göre; Sekiz, West Ham oyuncusunda koronavirüs belirtileri ortaya çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtildi. İngiliz ekibinin başkan yardımcısı Karren Brady, oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"
Açıklamalarına devam eden Brady, "Hafif semptomlar gösteriyorlar ve sağlık durumları iyi. Kendilerini evde izole ediyorlar ve aileleriyle beraberler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkan yardımcısı Brady koronavirüs belirtisi gösteren oyuncuların ismini açıklamadı.

West Ham teknik direktörü David Moyes ise, tamamen iyileşen meslektaşı Mikel Arteta ile temasa geçtikten sonra kendini izole etmişti.

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Dünyaca ünlü kulüpten şok haber! 8 futbolcu birden...
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