Hep birlikte Türkiye’yiz

ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ

Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesinde elini taşın altına sokmaktan kaçınmayan spor dünyasında Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski yıldızı Tuncay Şanlı'nın Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına açmasıyla başlayan destek kampanyası çığ gibi büyüdü.'Var mısın?' çağrısıyla büyüyen kampan yaya Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.Türkoğlu, covid-19 mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye,kitabını hediye edeceğini söyledi. Milli basketbolcular Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay'ın da katıldığı kampanyayaElazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Merih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.