Hep birlikte Türkiye’yiz

Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesinde elini taşın altına sokmaktan kaçınmayan spor dünyasında Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski yıldızı Tuncay Şanlı'nın Sakarya'daki otelini sağlık çalışanlarına açmasıyla başlayan destek kampanyası çığ gibi büyüdü. Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar'ın ardından dün Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral sosyal medyadan 2 bin aileye erzak yardımı ve 100 öğrenciye kitap seti yollayacağını duyurmuştu.
'Var mısın?' çağrısıyla büyüyen kampan yaya Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.
Türkoğlu, covid-19 mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı'
kitabını hediye edeceğini söyledi. Milli basketbolcular Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu ve Doğuş Balbay'ın da katıldığı kampanyaya Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Beşiktaşlı Umut Nayir, Gaziantep'ten Furkan Soyalp ise bin ailenin erzak ihtiyacını karşılama sözü vererek dahil oldu.
Elazığ Belediyespor'un genç sporcuları, çektikleri video ile 'Evde kal Elazığ' çağrısı yaptı. Milli futbolcu Merih Demiral da klibin altına milli takım formasını hediye edeceğini yazdı.