Online idmanda notlar yüksek!

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Fenerbahçe'de evde idman başladı. 21 futbolcuyu bir ekrandan antrenman yaparken takip eden A takımın bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, oyunculara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yıldız,diye konuştu.Çalışmaların detaylarını da paylaşan Yıldız şu bilgileri verdi: "1 aylık bir planlama yaptık. Programlarımız, her hafta değişecek. Daha çok oyuncuların performansını korumaya yönelik çalışmalar planladık. İçerik olarak her hafta bu çalışmaların şiddeti azalıyor ya da artıyor. Bir yüklenme-dinlenme periyodu belirledik."Futbolcuların gerçek yerinin futbol sahası olduğunu vurgulayan Fatih Yıldız, "Oyuncunun en büyük aksesuarı da toptur. Hepimiz bu konuda hemfikiriz. Çalışmalarımız da tıpkı Samandıra'daki salonumuzda olduğu gibi keyifli geçiyor. Şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. Antrenman öncesinde ve sonrasında günümüzü paylaşıyoruz. Bu anlamda da bu birlikteliğin faydalı olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.Kulübü, erkek basketbol takımında 4 kişinin Covid-19 testinin pozitif olduğunu bildirdi. 21 Mart'ta alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği belirtilen açıklamada, "Bir sporcu, bir teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür" ifadesine yer verildi. Bir idari çalışan dışında hiç kimsede hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablonun söz konusu olmadığı da kaydedildi. Bu arada F.Bahçe İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.