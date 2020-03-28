PSV Eindhoven'lı Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'ye neden transfer olmadığını açıkladı...

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak PSV'ye kaptırdığı Ricarco Rodriguez kanadından önemli açıklamalar geldi.

İsviçreli sol bekin menajeri Gianluca Di Domenico, konu ile ilgili yaptığı konuşmada Napoli ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiğini ancak PSV'nin transferin gerçekleşmesi için daha yoğun çalıştığını dile getirdi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ"

Domenico, yaptığı konuşmada, "Ocak ayında John de Jong (PSV Teknik Direktörü) Milano'ya geldi. Kartlarımızı her zaman açık oynadık. O anda bir karar veremedik çünkü Napoli de ilgileniyordu. Ricardo için ilginçti. Fenerabahçe'de onun için büyük çaba gösterdi." dedi.

"PSV VAZGEÇMEDİ"

Tecrübeli futbol adamı konuşmasının devamında, "Ondan Vazgeçmediler. Azimleri, bizim için fark yarattı. Ricardo, onu götürmek için her şeyi yapan bir kulübe gitmek istedi. PSV'de durum böyleydi." dedi.

Ricardo Rodriguez, bu sezon toplamda 11 müsabakada rol alırken 835 dakika sahada kaldı.

F.Bahçe'nin eski yıldızı dönüyor!