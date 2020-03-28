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Yıldız isimden yeşik ışık!

Corona virüsü salgını nedeniyle ligin ertelenmesinin ardından çalışmalarına başlayan 'a, ilgilendiği Trezeguet'den iyi haber geldi. Mısırlı futbolcunun siyah-beyazlı takıma yakarak, " her şey mümkün" dediği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 09:17 ABONE OL
Yıldız isimden yeşik ışık!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimine, Premier Lig ekibi Aston Villa forması giyen Trezeguet'ten yeşil ışık geldi.

Mısırlı futbolcu, siyah-beyazlılar'a transferi ile ilgili soruya, "Futbolda her şey mümkün" yanıtını vererek Kartal'a açık kapı bıraktı. Yönetim de Trezeguet için temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki yıldızı kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da Aston Villa'nın yıldız futbolcunun kiralanmasına sıcak baktığını yazmıştı. Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Adem Ljajic gidiyor Talisca geliyor

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Yıldız isimden yeşik ışık!
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