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’da bir şanssızlık var!

’a kendini göstermek için transfer olan ’nın sakatlıklar bir türlü peşini bırakmadı

Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Yusuf Sarı’da bir şanssızlık var!
Trabzonspor'un sezon başı Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği yetenekli futbolcu Yusuf Sarı, bir türlü istikrarlı performans ortaya koyamadı. 21 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle adeta bir sezonu kaçırdı. Süper Lig'de sezonun ilk 3 haftasında forma giyen Yusuf, ardından yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve 6 karşılaşmayı kaçırdı. Ardından forma giydiği maçlarda zaman zaman kendini gösteren Yusuf'un yakasını yine sakatlıklar bırakmadı.
Diz problemleri, antrenman eksikleri derken son olarak çalışma sırasında Da Costa ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmıştı. Yapılan kontrollerinde yan bağlarında esneme olan Yusuf'un sahalara dönüşünün 1-2 ayı bulabileceği belirtilmişti.

SÖRLOTH ARA VERMİYOR!
Attığı gollerle Trabzonspor'u zirveye taşıyan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Norveçli forvet, "Her gün antrenman yapıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum" dedi.
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Yusuf Sarı’da bir şanssızlık var!
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