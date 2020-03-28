Yusuf Sarı’da bir şanssızlık var!

SÖRLOTH

Trabzonspor'un sezon başı Fransa'nın Marsilya takımından transfer ettiği yetenekli futbolcu Yusuf Sarı, bir türlü istikrarlı performans ortaya koyamadı. 21 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle adeta bir sezonu kaçırdı. Süper Lig'de sezonun ilk 3 haftasında forma giyen Yusuf, ardından yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve 6 karşılaşmayı kaçırdı. Ardından forma giydiği maçlarda zaman zaman kendini gösteren Yusuf'un yakasını yine sakatlıklar bırakmadı.Yapılan kontrollerindeyan bağlarında esneme olan Yusuf'unsahalara dönüşününbulabileceğibelirtilmişti.Attığı gollerle Trabzonspor'u zirveye taşıyan isimlerin başında gelen Alexander Sörloth, karantina günlerini evde spor yaparak geçiriyor. Norveçli forvet, "Her gün antrenman yapıyorum. Dışarı sadece markete gidiyor, sonra hemen eve dönüyorum" dedi.