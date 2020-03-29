Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da Abdulkerim ikinci kez Süper Lig'i istiyor

Altay'da Abdulkerim ikinci kez 'i istiyor

1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın en istikrarlı oyuncularından biri olan stoper Abdulkerim Bardakçı, geçen sezon Yukatel Denizlispor'la yaşadığı sevincini bir kez daha tekrarlayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 13:32 ABONE OL
Altay'da Abdulkerim ikinci kez Süper Lig'i istiyor

Süper Lig'i çok istediklerini belirten deneyimli oyuncu, "Sezon içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilesek de Yalçın Koşukavak hocamız ile iyi bir form grafiği yakaladık. İlk iki için iddiamız devam ediyor. Yaşanan koronavriüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Ancak bu arada takım olarak kendimizi hazır tutmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Sezon sonunda Altay ile de Süper Lig'e yükselmeyi çok istiyorum. Liglerin başlamasıyla büyük taraftarımızı tribünlerde yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da Abdulkerim ikinci kez Süper Lig'i istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA