Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmasının etkenlerinden biri de iki yıldıza diğer oyuncuların ayak uyduramamasıydı. Sarı-lacivertli ekipte bu sezon Vedat Muriç ve Luiz Gustavo dışında öne çıkan oyuncu olmadı.

OPTA'NIN VERİLERİNE GÖRE EN BAŞARILISI MURIQI

Opta'nın verilerine bakıldığında da bu durum ortaya çıkıyor. Gol krallığı, şut, pas başarı yüzdesi, oyuncu geçme, asist, isabetli şut, başarılı pas ve hava topu kazanma gibi kategorilere bakıldığında sarı-lacivertlilerde en başarılı isim Muriç olarak dikkat çekiyor.

Kosovalı futbolcu son haftalardaki düşüşüne rağmen gol krallığı, şut, isabetli şut ve hava topu kazanma istatistiklerinde ilk beşte yer alıyor. 13 golle gol krallığı sıralamasında 3. durumda olan Muriç, Papiss Cisse'den sonra 3.04 ortalama ile maç başına şut ortalamasında 2. sırada. Maç başına 5 hava topu kazanarak zirvede olan yıldız futbolcu, 1.40 isabetli şut ortalaması ile bu kategoride de kendisine 4. sırada yer buldu.

ORTALAMA 60 İSABETLİ PAS

Bu istatistikler dışında 24 yaşındaki oyuncuya eşlik eden tek sarı-lacivertli futbolcu ise Luiz Gustavo oldu. Maç içinde ortalama 60 isabetli pas ile Brezilyalı futbolcu bu kategoride 4. sırada yer aldı.

DEFANSTA BÜYÜK SIKINTI

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmasının en önemli etkenlerinden biri de savunma hatalarıydı. Özellikle Jailson'un başrolde olduğu bu hatalarda takım önemli puanlar kaybetti. Zaten bu durum rakamlara yansımış durumda.

İlk 8 içinde yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe, kalesinde en çok gol gören takım konumunda. Kalesinde 34 gol gören sarı-lacivertlilerin aksine Galatasaray 20, Başakşehir ve Alanyaspor 25, Trabzonspor 28, Sivasspor ise 29 kez kalesinde gol gördü. 8. sıradaki Göztepe 30 kez kalesinde gol görerek sarı-lacivertlilerden daha başarılı bir performans ortaya koydu. 10. sırada olan Denizlispor ise Fenerbahçe ile eşit sayıda gol yedi.



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