Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına'ya Yunan Messi!

Fırtına'ya !

önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara devam ediyor. Alınan son bilgiye göre Trabzonspor Aris Selanik'ten 'i istiyor!

Giriş Tarihi: 29.3.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 10:03 ABONE OL
Fırtına'ya Yunan Messi!

Trabzonspor'da scout ekibinin ağına takılan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun şartları inceleniyor. 1.68'lik 'Yunan Messi' için Çimşir'in raporu bekleniyor.

Karadeniz Fırtınası lige verilen arada boş durmuyor. Bordo-mavili ekibin scoutları, yönetime ve teknik heyete detaylı listeler yollamayı sürdürüyor.

Bu uzun listelerde göze çarpan isimlerden biri de Giannis Fetfatzidis. Kariyerini Aris'te sürdüren 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartları da araştırılıyor. Yunan ekibinin ilk 11 oyuncularından olan Fetfa'nın bonservis bedeli 1 milyon euro. Kontratı gelecek sezon tamamlanacağı için bordomavililer bu rakamın yarısına işi bitirebileceklerini düşünüyor. 1.68'lik boyuyla 'Yunan Messi' lakabıyla tanınan Fetfa, Fenerbahçe'nin eski hocası Arthur Zico tarafından keşfedilmişti. Son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir verecek. O da olumlu rapor verirse transferi için kollar sıvanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına'ya Yunan Messi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA