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'da beklenmedik ayrılık!

'da gelecek sezon için flaş değişimler yaşanması bekleniyor. Aslan'da bu doğrultuda değişimin yaşanması beklenen ilk bölge forvet hattı. Sezon başında ekibi 'e kiralanan Mbaye Diagne sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri dönecek ve ekiplerinden Brighton'dan kiralanan 'yle yollar ayrılacak...

Giriş Tarihi: 29.3.2020 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 19:09 ABONE OL
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralanan Florin Andone, sezon sonu İngiltere'ye geri dönecek. Süper Lig'e verilen ara Andone'nin kaderini doğrudan etkiledi. Rumen futbolcu, geçirdiği ağır sakatlığın ardından fizik gücünü toparlama şansını kaybetti.

UMUTLAR TÜKENDİ
Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında 2.yarının başında sahalara dönmesi ve iyi bir çıkış göstermesi halinde takımda tutulması planlanan Florin Andone için umutlar tükendi.

ANDONE GALATASARAY'A VEDA EDECEK
Corona virüsü salgını nedeniyle lige ara verilmeden önce sadece 13 dakika forma giyebilen ve geçirdiği ağır sakatlıktan fazlası ile etkilenen Andone ise sezonun sona ermesi ile Galatasaray'a veda edecek.

Hem yabancı kısıtı, Andone'nin kulübü Brighton ile olan sözleşmesi hem de Diagne'nin geri dönecek olması nedeniyle Galatasaray, Rumen golcü ile sezon bitiminde yollarını ayıracak.

Florin Andone bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 2 gol attı. Rumen futbolcu geçirdiği sakatlık sonra Mart ayında sahalara dönmüş ancak Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında toplam 13 dakika forma şansı bulabilmişti.

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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!
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