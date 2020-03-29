Pedro Henrique: Şimdi futbolu değil sağlığı konuşma zamanı

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de yabancı futbolcular Türkiye'de bulunan evlerinde ligin yeniden başlamasını bekliyor. Ankaragücü'nden Faty, Rizespor'dan Melnjak sonrası Kayserispor'un Brezilyalı 10 numarası Pedro Henrique de SABAH'a bu süreçte neler yaptığını anlattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kararlar alması gerektiğini belirten oyuncunun söylemleri şu şekilde:

EV İDMANI MÜCADELENİN PARÇASI

Evde kurallara uymaya çalışıyorum. Bu konuda dikkatli davranıyorum ve formda kalmaya uğraşıyorum. Ama tabii normal antrenmanlara benzemeyen çalışmalar bunlar. Evde bizlere verilen antrenmanları uygulamaya çalışıp, kondisyonumu korumanın çabasındayım. Dünya olarak zor bir dönem yaşıyoruz ve daha önce benzerinin olmadığı bir durumdayız. Bu yüzden gerektiği şekilde mücadele vermemiz gerekiyor. Evde yaptığımız antrenmanlar, dışarı çıkmama durumları da bunun bir parçası.

YAPILMASI GEREKEN ÇOK BASİT: EVDE KALIN

YAPILMASI gereken şey aslında çok basit, evde kalın. Ailenizle vakit geçirmeye çalışın, onların tadını çıkarın. Hem ailenizle vakit geçirmiş oluyorsunuz hem de evde kalarak herkesi korumuş oluyorsunuz. Bu sorumluluğa sahip olursak, hayat çok daha hızlı şekilde normale dönecektir. Tabii bunlar olursa futbol dünyası da aynı şekilde yeniden normal seyrine dönebilir.

TFF İÇİN KARAR VERMESİ ZOR DURUMLAR

YAŞANILAN bu süreçten dolayı herkes endişeli. Ne olacağını bilmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'nu da anlıyorum, karar vermek çok zor. Ama yeni bir şeyler bekliyoruz. Sahaya çıkacak mıyız yoksa çıkmayacak mıyız? Elbette herkesin arzu ettiği şey sahaya çıkmak ama öncelikli olarak emniyetin sağlanması gerekiyor. Sağlıklı bir ortam olmadığı zaman oynamak mümkün değil.

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TÜRKİYE ORGANİZE BİR ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERDİ

TÜRKIYE organize bir ülke olduğunu bu dönemde gösterdi. Çok kalabalık bir ülke ve bu yüzden bu kadar çok insanla her duruma hazırlıklı olmanız gerekiyor. Türkiye virüsle mücadele sürecinde hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Hızlı önemler alınıyor. Bu şekilde devam edilmesi durumunda sorunun çabuk bir şekilde aşılacağına inanıyorum.

LİGE TUTUNACAK GÜCE SAHİBİZ

FUTBOL konuşmanın zor olduğu dönemden geçiyoruz ama genel bir değerlendirme yapacak olursak ligde kalabilecek güce ve inanca sahip durumdayız. Ligin ikinci yarısının en iyi sekiz takımından biriyiz. Bunu takım halinde başardık ve kalan sekiz haftada da lig ne zaman oynanırsa oynansın aynı çıkış ivmemizde devam edip, önümüzdeki sezon da bu ligde olacağımıza inanıyorum.

Ligde 22 maçta 8 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki Henrique, takımın en golcü futbolcusu durumunda. Ailesi ile birlikte Kayseri'de olan Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda PAOK, Astana, Qarabağ, Rennes, Zürich gibi kulüplerde görev yapmıştı.

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