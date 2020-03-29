Podolski'den örnek davranış! "İşsiz kalanlar için..."

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarısı için ter döken Lukas Podolski, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Liglerin corona virüsü nedeniyle ertelenmesine değerlendiren Poldi, mayıs ayından önce maçların başlamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti. Alman yıldız, örnek bir davranaşa imza atarak stat çalışanları ve işsiz insanlara yardım edilmesi için maaşında indirim yapabileceğini açıkladı.

Podolski'nin açıklamaları şöyle:



"İNDİRİM YAPMAYA HAZIRIM"



"Maaşlarda fedakarlık yapmak büyük bir iş. Henüz konuşmadık ancak statta çalışan ve şu anda işsiz kalan insanlara yardım etmemiz gerekiyor ve bunu takımda ilk olarak ben yapmaya hazırım."

"Bir uygulamamız var ve fitness hocasıyla birlikte bir bisikletin üstünde idman yapıyoruz. Futbol oynamayı özledim, yeşil zeminde idman yapmayı özledim."

"MAYIS AYINDAN ÖNCE LİG BAŞLAMAZ"

"Mayıs ayından önce Türkiye'de lig başlamaz, bunun olma ihtimalini çok düşük görüyorum. Eğer maçlarda seyirci olmazsa, bence bu futbol olmaz. Seyirci ve futbol ayrılmaz ikili, birbirinden ayrı düşünülemez. Eğer sezon seyircisiz oynanmayacaksa ve 'Böyle bitmeli' denirse, Türkiye'de ya da Almanya'da maalesef buna uymalıyız. Lig başka zaman seyircisiz oynanabilir."