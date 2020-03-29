Umut Meraş'tan Beşiktaş ve Galatasaray cevabı!

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş corona virüsü sürecindeki gözlemlerini anlattı. Hürriyet gazetesine röportaj veren Umut Meraş, "Ben Türkiye'ye dönmeden önce Fransa'da insanlar hâlâ normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler ve sokaklar kalabalıktı, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye'deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda İtalya gibi kötü bir tablo var orada. Üstelik durumun daha kötüye gittiğini söylüyorlar" dedi.

Genç yaşta A Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve Şenol Güneş'in vazgeçmediği isimlerden biri oldu Umut Meraş. Fransa'nın Le Havre Kulübü'nde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, liglere verilen koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Umut, Fransa'da yaşadıklarını, coro navirüs sürecindeki gözlemlerini, bugüne dek bilinmeyen Galatasaray altyapısı hikayesini, son anda iptal edilen Beşiktaş transferini ve hedeflerini anlattı.

İŞTE UMUT MERAŞ'IN YANITLARI

KORONAVİRÜSÜN FRANSA'DA ETKİLERİ NASIL OLDU, ORADA NELER YAŞADIN?

Ben Türkiye'ye dönmeden önce Fransa'da hâlâ insanlar normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler, sokaklar kalabalık, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye'deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda da bence İtalya gibi kötü bir tablo var Fransa'da. Arkadaşlarımla konuştuğumda durumun gittikçe kötü bir hal aldığını anlatıyorlar. Bizim insanlarımız koronavirüs konusunda daha bilinçli.

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PEKİ SEN, KİŞİSEL OLARAK NASIL TEDBİRLER ALDIN?

Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldım. Geldiğimden beri markete bile gitmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz.



FRANSA'DA SEN GELMEDEN ÖNCE MAÇLAR ERTELENMİŞTİ. ORADAKİ ÖNLEMLER İLE BURAYI KIYASLAYABİLİR MİSİN?

Türkiye'deki önlemler bence Fransa'ya göre kat kat daha iyi. Fransa'da hiçbir yer dezenfekte edilmiyordu. Bizim ülkemizin bu konuda daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıların tamamını ülke olarak dikkate almalıyız.

SENCE BU DURUM FUTBOLU NASIL ETKİLER?

Avrupa liglerinde bu sezon yeniden başlayabilir mi? Ben futboldan uzun bir süre ayrı kalacağımızı, düşünüyorum. Futbolu, futbolcuları çok etkileyecek bu olay. 2-3 ay daha sürecek gibi duruyor. Tabii biz futbolcular sürekli antrenman yapan insanlarız, şu anda yüksek tempoda idman yapamıyoruz. O yüzden ister istemez bir düşüş oluyor. Ligler başladığında inşallah büyük sakatlıklar olmaz. Çünkü hepimiz risk altına girdik. Bu süreçte kendilerine çok dikkat etmeli futbolcular. Ben özel hocamla birlikte antrenmanlara başladım. 2.5-3 metrelik bir mesafe ile antrenman yapıyoruz. Orada bile dikkat ediyoruz.

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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İTİRAFI

BOLUSPOR'DA İKEN G.SARAY SENİNLE İLGİLENMİŞTİ AMA TRANSFER OLMADI. ERTESİ YIL İSE BEŞİKTAŞ'IN KAPISINDAN DÖNDÜN...İki sene önce Galatasaray'a transferim maddi konular nedeniyle olmadı. Bir sonraki yıl Beşiktaş'la ben anlaşmıştım. Ama Bursaspor'da o dönemde başkan değişikliği yaşandı. İki ayrı başkan görüşme yaptı. Görevden ayrılan başkanımız Beşiktaş ile anlaşmıştı. Yeni başkan maddi konuda Beşiktaş ile anlaşamadı ve Avrupa kariyerim başladı. Yoksa ben anlaşmıştım Beşiktaş'la.

BU YILIN ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GALATASARAY'IN SENİ İSTEDİĞİ İDDİASI VARDI...

Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldım. Görüştüler ancak Le Havre çok büyük para istedi. Avrupa Şampiyonası'nda değerimin 2-3 katına çıkabileceğini ön gördükleri için Galatasaray'a transferim gerçekleşmedi.

BUNDAN SONRA HEDEFİNDE HANGİ LİG VAR?

Fransa'ya gelmek benim için güzel oldu. Burada iyi bir piyasam oluştu. Hedeflerim arasında İngiltere Premier Ligi'nde futbol oynamak var.

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EURO 2020 NİN ERTELENMESİ İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ OLDU?

Çok iyi oldu. Tabii ki A Milli Takım orası, herkes değerli. Ama eleme maçlarında önemli işlere imza atan Merih, Ozan Kabak ve Cenk ağabey sakatlıkları nedeniyle olmayacaktı. O yüzden takım kimyası bozulabilirdi. İnşallah EURO 2020'de sonuna kadar gideceğiz.

GEÇMİŞTE G.SARAY ALTYAPISINA GİRMEK İSTEMİŞSİN AMA OLMAMIŞ..

Eniştem Volkan Yıldız, beni Galatasaray'a götürmüştü. 3 aylık bir deneme sürecim oldu. Almaya karar verdiler. Hatta A Takımla hazırlık maçına çıktım. G.Saray'da Arda Turan ağabeyle idmana çıkmışlığım da var! Sonra beni almaktan vazgeçtiler.

FRANSIZCA ÖĞRENDİN Mİ?

Günlük hayatta işimi görecek kadar Fransızca öğrendim. Yanımda bana çok yardımcı olan Süleyman Kuzuluk var. O, iletişimimi kuracak düzeyde Fransızca öğretti. Fransızlar kendi dillerini Avrupalılar çok fazla konuşmasın diye zorlaştırmışlar. Örneğin çantanın kızı da var, erkeği de!..

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BİZDE YABANCILARA EV, ARABA, TERCÜMAN VS. TAHSİS EDİLİR. FRANSA'DA DA BÖYLE Mİ?

Biz Türkiye'de yabancı oyunculara çok büyük kıymet ve ayrıcalık tanıyoruz. Bana araç tahsis etmediler, kendim buldum. Tercüman ayarlayamadılar ve ben de istemedim. 2 ay orada kendime ev aradım mesela.

Umut, A Milli Takım'ın Fransa maçları sonrası Le Havre'da nasıl karşılandığı sorusu üzerine, "Fransız takım arkadaşlarımın hepsi beni tebrik etti. Bir gerçek var ki, Fransızlar bizim böyle oynayacağımızı beklemiyordu" dedi.