Brezilyalı efsane Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Zico, 2006 ila 2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmış ve sarı lacivertli kulübün 100. yılını kutladığı 2006-2007 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

67 yaşındaki futbol adamı sosyal medya hesabından Fenerbahçe günlerine dair paylaşımda bulundu.

Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt verdi

"Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığım güzel zamanlara dair bu fotoğrafları aldım." sözleriyle paylaşımına başlayan Zico, şöyle devam etti:

"Bu süreçte bana destek olan, başta teknik ekip olmak üzere, oyuncular, yönetim ve fantastik taraftarlara teşekkür ederim. Forza Fener"



Zico'nun paylaşımı

Bu paylaşıma, Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza alkış emojisiyle yanıt verdi.

Zico yönetiminde 94 resmi maça çıkan Fenerbahçe bu müsabakaların 58'ini kazanırken 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.