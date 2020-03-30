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Dünyaları kurtardın bunu da kurtarırsın!

Covid-19 nedeniyle tedavi altına alındı, dünyadan mesaj yağdı

Giriş Tarihi: 30.3.2020 ABONE OL
Dünyaları kurtardın bunu da kurtarırsın!
Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Eşi Işıl Reçber'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sadece Türkiye değil dünyanın da dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağdı. Barcelona kulübü de sosyal medya hesabından "Sen dünyaları kurtardın bunu da kurtarırsın Rüştü" sözleriyle oyuncunun Katalan ekibinde forma giydiği dönemden bir fotoğraf paylaştı. 46 yaşındaki spor adamının hastanede tedavi altında olduğu ve ailesinde semptomlara rastlanmadığı açıklandı.

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2003-04 sezonunda Barcelona'ya transfer olan Reçber 7 maçta Katalan ekibinin formasını giydi.

AVRUPA BASININDA DA GÜNDEM OLDU
Marca: "Eski Barcelonalı Rüştü, Koronavirüs nedeniyle hastanelik oldu."
As: "Reçber'in hastanede tedavi olduğunu eşi Işıl Reçber duyurdu."
El Mundo Deportivo: "46 yaşındaki kaleci hastanede tedavi oluyor." Sport: "Efsane Türk kaleciye Korona teşhisi… Pozitif."
Sky Sports İtalya: "Türk futbolunun efsane kalecisi hastanede. Rüştü'nün Koronavirüs testi pozitif."
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Dünyaları kurtardın bunu da kurtarırsın!
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