Dünyaları kurtardın bunu da kurtarırsın!

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'in Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı. Eşi Işıl Reçber'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sadece Türkiye değil dünyanın da dört bir yanından geçmiş olsun mesajları yağdı. Barcelona kulübü de sosyal medya hesabındansözleriyle oyuncunun Katalan ekibinde forma giydiği dönemden bir fotoğraf paylaştı. 46 yaşındaki spor adamının hastanede tedavi altında olduğu ve ailesinde semptomlara rastlanmadığı açıklandı.2003-04 sezonunda Barcelona'ya transfer olan Reçber 7 maçta Katalan ekibinin formasını giydi."Eski Barcelonalı Rüştü, Koronavirüs nedeniyle hastanelik oldu.""Reçber'in hastanede tedavi olduğunu eşi Işıl Reçber duyurdu.""46 yaşındaki kaleci hastanede tedavi oluyor.""Efsane Türk kaleciye Korona teşhisi… Pozitif.""Türk futbolunun efsane kalecisi hastanede. Rüştü'nün Koronavirüs testi pozitif."