Fiorentina’nın imparatoru

ALBAYRAK'IN

UEFA Kupası'nı Galatasaray'a kazandırdıktan sonra Fiorentina'nın yolunu tutan ve 20 maç için takımın başında kalanSosyal medyada başlayan ve her kulübün efsanelerinin paylaşıldığı 'meydan okuma' yarışına Fiorentina da dahil oldu. Frenze ekibi, Roma'dan gelen meydan okumaya yanıt verip efsane oyuncularından ilk 11 kurarken teknik direktörlük koltuğuna da Fatih Terim'i oturttu.Deneyimli teknik adamın tedavi süreci de devam ediyor. Her geçen gün daha iyiye giden Terim'in yakın çevresi, deneyimli teknik adamın iyi durumda olduğuna vurgu yapıyor. Hastanede bir süre daha kalacak olan Terim'e 3 gün içinde yeni bir test daha yapılacağı ve sürecin bu testin sonucuna göre takip edileceği öğrenildi.Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a yapılan son Koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Ancak bu iddia sonrası Terim'in kızı Buse Terim ve Albayrak, sosyal medyadan bu haberin doğru olmadığını açıkladı. Bu arada Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak da Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu.