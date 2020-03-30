Fiorentina’nın imparatoru

UEFA Kupası'nı Galatasaray'a kazandırdıktan sonra Fiorentina'nın yolunu tutan ve 20 maç için takımın başında kalan Fatih Terim'i İtalyan kulübü, efsaneleri arasına yazdı…
Sosyal medyada başlayan ve her kulübün efsanelerinin paylaşıldığı 'meydan okuma' yarışına Fiorentina da dahil oldu. Frenze ekibi, Roma'dan gelen meydan okumaya yanıt verip efsane oyuncularından ilk 11 kurarken teknik direktörlük koltuğuna da Fatih Terim'i oturttu. İtalyan kulübü, Terim'in Koronavirüs'e yakalanmasının ardından sosyal medya aracılığı ile geçmiş olsun mesajı da paylaşmıştı.
TERİM İÇİN KRİTİK 3 GÜN
Deneyimli teknik adamın tedavi süreci de devam ediyor. Her geçen gün daha iyiye giden Terim'in yakın çevresi, deneyimli teknik adamın iyi durumda olduğuna vurgu yapıyor. Hastanede bir süre daha kalacak olan Terim'e 3 gün içinde yeni bir test daha yapılacağı ve sürecin bu testin sonucuna göre takip edileceği öğrenildi.
TERİM VE ALBAYRAK'IN SONUÇLARI ÇIKTI MI?
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a yapılan son Koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Ancak bu iddia sonrası Terim'in kızı Buse Terim ve Albayrak, sosyal medyadan bu haberin doğru olmadığını açıkladı. Bu arada Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak da Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu.