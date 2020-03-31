Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de 4 futbolcu değerini yükseltti

'de 4 futbolcu değerini yükseltti

, 'de üst üste kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-lacivertli ekipte son dönemde gösterilen kötü performans sonrası birçok isim de eleştirilerin odağına oturdu. Her şeye rağmen Kosovalı golcü , genç kaleci , ve Brezilyalı futbolcu Jailson değerini artırmayı başardı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 08:13 ABONE OL
Fenerbahçe'de 4 futbolcu değerini yükseltti

Süper Lig'de bu sezon da hedeflerin uzağında kalan Fenerbahçe'de 4 oyuncu değerini yükseltmeyi başardı. Kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi kaleci Altay, Ferdi Kadıoğlu ve eleştirilere rağmen Jailson değerini yükseltti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriqi, ligdeki 13 gol ve 4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euroya çıkardı. Kosovalı golcünün birçok Avrupa devinin transfer listesinde olduğu biliniyor. Sarı-lacivertli ekip iyi bir teklife oyuncuyu satabilir.

Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 10 kat artarak 6 milyon euroya kadar yükseldi. Genç kaleci sezon başında Ankara temsilcisinden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Stoperde yaptığı hatalarla tepki toplayan Jailson da değerini 5 milyon euroya çıkarmayı başardı. 'Nöbetçi golcü' Ferdi'nin değeri ise 1.5 milyon eurodan 2.8 milyon euroya artırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de 4 futbolcu değerini yükseltti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA