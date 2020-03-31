Fenerbahçe'de 4 futbolcu değerini yükseltti

Süper Lig'de bu sezon da hedeflerin uzağında kalan Fenerbahçe'de 4 oyuncu değerini yükseltmeyi başardı. Kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi kaleci Altay, Ferdi Kadıoğlu ve eleştirilere rağmen Jailson değerini yükseltti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriqi, ligdeki 13 gol ve 4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euroya çıkardı. Kosovalı golcünün birçok Avrupa devinin transfer listesinde olduğu biliniyor. Sarı-lacivertli ekip iyi bir teklife oyuncuyu satabilir.

Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 10 kat artarak 6 milyon euroya kadar yükseldi. Genç kaleci sezon başında Ankara temsilcisinden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Stoperde yaptığı hatalarla tepki toplayan Jailson da değerini 5 milyon euroya çıkarmayı başardı. 'Nöbetçi golcü' Ferdi'nin değeri ise 1.5 milyon eurodan 2.8 milyon euroya artırdı.