Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den 'Evde kal' paylaşımı

'den 'Evde kal' paylaşımı

, sosyal medya hesabından 'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla bir 'Evde kal' videosu yayımladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 31.3.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 23:26 ABONE OL
Fenerbahçe'den 'Evde kal' paylaşımı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle birçok ülkede ligler askıya alındı.

Yetkililer, hastalığa önlem alma amacıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunurken, spor kulüpleri ile sporcular da söz konusu duyuruya destek veriyor.

Bu bağlamda Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bir 'Evde kal' videosu paylaştı.

Fenerbahçe'den 'Evde kal' paylaşımı

'Yakında kavuşmak üzere' başlığıyla yayımlanan videoda Ülker Stadı'na çıkan yolların boş görüntüleri yer alırken, "Kavuşmak hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Evimize çıkan yollarda kol kola, omuz omuza yürümek de sokaklarda birlikte söylediğimiz marşlarla sevdamızı haykırmak da. O günler yine gelecek. Bu yollarda yine yürüyeceğiz. Kavuşmak işte şimdi bizimle anlam bulacak. Çok özledik, çok seviyoruz. Yakında kavuşmak üzere" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den 'Evde kal' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA