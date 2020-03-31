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'dan kulüplere dev corona virüsü yardımı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle pek çok ülkede futbol ligleri askıya alınırken bu durum kulüplerin gelir kalemleri ve toplam değerlerinde ciddi bir azalmaya neden oldu. Yaşanan mali soruna önlem almak amacıyla düğmeye basan , 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanarak acil yardım fonu planı hazırladı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:21 ABONE OL
FIFA'dan kulüplere dev corona virüsü yardımı

FIFA, 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmak ve zor durumdaki futbol endüstrisini desteklemek için bir acil durum fonu oluşturma planları hazırlıyor.

New York Times'ta yer alan habere göre; Küresel futbol endüstrisinde corona virüsü tarafından işlenen krizle ilgili endişeler ve günlük güncellemelerle karşı karşıya kalan FIFA, konuyu bilen insanlara göre yüz milyonlarca dolar değerinde bir acil yardım fonu planları hazırlıyor.

Avrupa kulüplerinin değeri eriyor

Kararın yürürlüğe konması halinde bu fon, herhangi bir büyük spor yönetim organından corona virüsünün etkisine karşı en büyük müdahale olacak.
Küresel ekonominin diğer dallarında olduğu gibi, hastalığın yayılmasını azaltmaya yönelik hareket kısıtlamaları sporda da nakit akışını durdurdu. Bu da, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli federasyonları, kulüpleri ve ligleri mali sıkıntı içinde olduklarını beyan etmek zorunda bıraktı.

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FIFA'dan kulüplere dev corona virüsü yardımı
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